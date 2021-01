Die Polizei Freising sucht einen Fahrradfahrer, der einen Paketboten verletzt hat und einfach geflüchtet ist. Der Paketbote kam heute zur Polizei und gab an, er war gegen 13 Uhr in der Blumenstraße aus seinem Transporter gestiegen. Da kam ein Radfahrer vorbei, erwischte ihm am Kopf und fügte ihm so eine Platzwunde zu.