Freising: Radlsommer startet in zweite Phase

Der „Freisinger Radlsommer“ besteht auch in diesem Jahr wieder aus zwei unabhängigen Aktionen. Das „Stadtradeln“ ist schon vorbei und morgen geht dann mit der Aktion „Mit dem Rad in der Stadt“ Teil 2 los. Dabei wird man belohnt, wenn man mit dem Rad zum Einkaufen fährt und das Auto stehen lässt. Bis zum 11. Oktober gibt es bei den über 60 teilnehmenden Geschäften und Institutionen wieder die Sammelmarken mit dem radelnden Freisinger Bären. Welche Geschäfte dabei sind und wo es die Sammelhefte gibt – erfahrt ihr hier. Unter allen Teilnehmern werden am Ende der Aktion wieder tolle Preise aus der Freisinger Geschäftswelt verlost.