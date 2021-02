Freising: Sammamera-Kneipe jetzt online

In den Kneipen geht nix und man kann kaum neue Menschen kennenlernen – von wegen denkt sich das Team der Sammamera-Kneipe in Freising. Sie haben das ganze einfach ins Internet verlegt – aber nicht irgendwie. Stattdessen gleicht das ganze einem Computerspiel. Man erstellt sich einen Avatar und benennt ihn nach sich – dann startet das Spiel. Man kann mit seiner Figur in die Bar gehen, die original nachgebaut wurde und schauen, wer noch so da ist. Wenn man sich einer Person nähert, gehen Kamera und Mikro an und man kann sich unterhalten und natürlich auch wieder weiterziehen. So entsteht eine lockere Bar-Atmosphäre trotz Abstands. Und Events plant das Sammamera auch – zum Beispiel gemeinsame Bierverkostungen. Einen Link zur Online-Kneipe findet Ihr hier.