Freising: Schafhof wird 200 Jahre alt

Es ist ein Jubiläum und das soll auch gefeiert werden. Der Schafhof in Freising wird am Wochenende ganze 200 Jahre alt. Im Sommergarten des Café Botanika gibt es am Wochenende deshalb ein buntes Programm aus Musik, Vorträgen und Filmvorführungen. Und zwar unter dem Motto Lebenlust statt Coronafrust. Dazu gibt’s Burger vom Grill und Livemusik. Wegen der Hygieneauflagen sind die Sitzplätze im Sommergarten aber begrenzt und müssen vorab reserviert werden. Und zwar unter der 08161 548 6709 oder per Mail an info@cafe-botanika.de