Freising: Schulweghelfer gesucht

Sie sorgen jeden Tag bei Wind und Wetter dafür, dass unsere Kinder gut zur Schule und wieder nach Hause kommen: Die Schulweghelfer. In Freising werden die jetzt wieder gesucht. Vor allem in Lerchenfeld, Neustift und der Innenstadt werden welche gebraucht. Nicht nur feste Helfer werden gesucht, sondern auch Ehrenamtler, die bei Bedarf einspringen können. Interessierte sollen sich bitte bei der Stadt melden. Schulweghelfer werden vor allem an stark befahrenen Fußgängerüberwegen in Schulnähe eingesetzt. Eine Einweisung gibt es vorher von der Polizei.