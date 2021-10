Freising: Schwerer Geisterfahrerunfall auf A92

Noch eine Geisterfahrerin war heute Nacht unterwegs, diesmal auf der A92. Die 70-Jährige ist an der Anschlussstelle Freising-Süd in die falsche Richtung auf die Autobahn aufgefahren. Nach wenigen Kilometern ist sie frontal mit einem 34-Jährigen zusammengestoßen, der gerade einen Lkw überholt hat. Die Geisterfahrerin ist schwer verletzt in ein Münchner Krankenhaus gebracht worden. Auch der 34-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. In Richtung München war die A92 für mehr als drei Stunden gesperrt. Die Polizei Freising sucht weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder durch die Geisterfahrerin gefährdet wurden.