Freising: „Sichtbar-Bühne“ stellt Künstler vor

Künstler jeder Art haben es aktuell richtig schwer – egal ob Musiker, Bildhauer oder Schauspieler. Sie haben kaum eine Möglichkeit sich und ihre Kunst zu präsentieren. Das Brillengeschäft „Sichtbar“ in Freising hat deshalb die „Sichtbar-Bühne“ eröffnet. Sowohl auf der Homepage als auch im Schaufenster des Geschäfts sind derzeit über 50 Künstler aus dem Landkreis ausgestellt. So will der Laden auf die Kreativen aufmerksam machen – und wir können beim Schaufensterbummel einige bekannte Gesichter wiedersehen.