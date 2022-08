Freising: „Sport im Park“ startet in die zweite Saison

In den Sommerferien einfach mal daheim bleiben, Oberbayern genießen und dabei auch noch fit werden? Das geht ab heute wieder hier in Freising. Denn das Projekt “Sport im Park” startet in die zweite Runde. Ab heute bietet die Volkshochschule zusammen mit den Freisinger Sportvereinen wieder montags bis samstags Sportkurse in der Savoyer Au an. Das Angebot geht vom Fitnesskurs bis zum Urban Dance. Und die Kurse sind auch noch kostenlos. Das Angebot läuft den ganzen August, eine Voranmeldung braucht man nicht. Das komplette Kursangebot findet ihr hier.