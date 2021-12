Nirgendwo in Bayern ist die Bevölkerung so jung wie in der Stadt München und im Landkreis Freising. Das hat das Landesamt für Statistik heute mitgeteilt. In München und dem Landkreis Freising liegt das Durchschnittsalter der Bevölkerung bei 41,6 Jahren. Für einen deutschlandweiten Spitzenplatz reicht das aber nicht. Die jüngste Bevölkerung hat der Stadtkreis Heidelberg in Baden-Württemberg mit 40,7 Jahren. Die älteste Bevölkerung die kreisfreie Stadt Suhl in Thüringen mit 51,0 Jahren.