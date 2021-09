Freising: Uneinsichtiger Ruhestörer mit E-Gitarre

Laute E-Gitarrenmusik mitten im Garten hat am Sonntagmittag die Polizei hier in Freising auf den Plan gerufen. Auf Hinweis der Beamten hat der 49-Jährige zwar seine Anlage widerwillig abgestellt, nur um aber kurz nachdem die Beamten verschwunden waren, wieder loszulegen. Als die Polizei das zweite Mal aufgetaucht ist, ist der Mann vor den Beamten ins Haus geflohen. Die E-Gitarre, die er im Garten zurückgelassen hatte, haben die Polizisten beschlagnahmt, um weitere Ruhestörungen zu verhindern. Den Mann hat das aber nicht davon abgehalten, wenig später lautstark die Nachbarschaft zu beleidigen. Ruhe war am Sonntag hier in Freising erst, als die Polizei dem Mann angedroht hat, ihn in Gewahrsam zu nehmen. So wurde er nur wegen Ruhestörung und Beleidigung angezeigt.