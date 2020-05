Bislang unbekannte Täter sind in Freising in eine Kirche eingebrochen. Sie zerschlugen wohl in der Nacht auf gestern einen Fensterscheibe, stiegen ein und suchten die Kirche im Stadtteil Vötting dann nach Bargeld ab. Die Beute – ein niedriger zweistelliger Eurobetrag. Dafür haben die Einbrecher einen Schaden von rund 2.000 Euro angerichtet. Die Polizei bittet um Hinweise.