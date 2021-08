Freising: Wahlbenachrichtigungen versandt

Es ist gar nicht mehr so lange hin – in fünf Wochen ist Bundestagswahl. Und wegen Corona werden in diesem Jahr vermutlich viele Menschen den Gang zur Urne in die eigenen vier Wände verlegen. Deshalb werden auch hier im Landkreis Freising ab heute die Wahlbenachrichtigungen verschickt. Damit kann man dann seine Briefwahlunterlagen im Wahlamt abholen, schriftlich anfordern oder ab heute auch online unter freising.de beantragen. Spätestens am 5. September sollen alle Bürger hier im Landkreis ihre Wahlbenachrichtigung bekommen haben.