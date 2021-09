Freising: Weil die Bremsen versagt haben: Radler wird schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall in Freising auf der Vöttinger Straße hat sich ein Radler schwer am Kopf verletzt. Wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat, war der Mann am Montag mit seinem Fahrrad bergab unterwegs, als seine Bremsen versagt haben. Daraufhin ist er nahezu ungebremst auf ein stehendes Auto aufgefahren. Er wurde über das Auto geschleudert und ist mit dem Kopf auf der Straße aufgeschlagen. Einen Helm hat er laut Polizei nicht getragen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber und schwersten Kopfverletzungen in eine Münchner Klinik geflogen.