Ostern und Schokolade – das geht Hand in Hand. Aber wo kommt die Schokolade eigentlich her? Darauf will der Weltladen in Freising aufmerksam machen und organisiert seine eigene kleine Eiersuche. Am Samstag sind zwischen Ziegelgasse, Rindermarkt und Unterer Hauptstraße 30 Papiereier versteckt – Groß und Klein sind eingeladen die zu finden und beim Weltladen abzugeben. Dafür gibt es dann ein Osterei aus fairer Schokolade.