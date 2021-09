Freising: Weniger Diesel im Busverkehr

Dutzende Busse rollen jeden Tag durch den Landkreis und bisher fährt jeder Einzelne von ihnen mit Diesel. Das soll sich aber ändern, denn eine Vorgabe der Europäischen Union schreibt vor: Bis zum Jahr 2030 müssen mindestens 65 % der deutschen Busse sauber unterwegs sein, also zum Beispiel mit Strom oder Wasserstoff. Hier für den Landkreis Freising hat der Verkehrsverbund MVV schon konkrete Ideen. So sollen in vier Jahren mehrere Linien neu ausgeschrieben werden. Da könnte man dann saubere Busse fordern. Mögliche Pilotversuche könnte man schon früher auf den Linien 690 und 695 starten, die Garching mit Eching und Kirchdorf verbinden. Der Kreistag hat jetzt noch ein etwas Zeit, sich einen Plan zu überlegen, dass der Busverkehr im Landkreis sauberer wird.