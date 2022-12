In Freising müssen sieben Schüler wegen eines Pfeffersprays behandelt werden. Ein 17-Jähriger hat das Spray gestern mit zu Schule gebracht und wollte mit seinen Freunden den Inhalt genauer durchlesen. Einer der Schüler hat dann aus Versehen abgedrückt und das Pfefferspray an die Wand gesprüht. Alle sieben wurden kurz von Rettungskräften behandelt und konnten danach wieder in den Unterricht.