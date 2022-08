Freisinger Gymnasium macht Weltallaufnahmen

Hubble Teleskop, James Webb-Weltraumteleskop oder die NASA. Sie alle machen spektakuläre Aufnahmen vom Weltall. Aber das geht auch von Oberbayern aus. Das Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising hat eine eigene Sternwarte. In der Kuppel auf dem Schuldach steht ein Teleskop, das es in sich hat. Damit sind auch sogenannte Deep-Sky-Objekte sichtbar, also Objekte die sich außerhalb unseres Sonnensystems befinden. Und die spektakulären Bilder von Sternhaufen, Galaxien und leuchtenden Gaswolken veröffentlich die Schule mit nützlichen Infos auf einem eigenen Instagramaccount.