Freisings Landrat Petz erleichtert über Absage der 3. Startbahn

Der Landkreis Freising atmet auf, nachdem Ministerpräsident Söder angekündigt hat, dass es in seiner Amtszeit keine 3. Landebahn geben wird. Landrat Petz sagte, dass er sich vor allem für die Bewohner in Attaching und in anderen besonders betroffenen Gebieten freue. Die 3. Startbahn habe über diesen Gemeinden wie ein Damoklesschwert geschwebt. Sie sei vor allem auch eine enorme zusätzliche Lärmbelästigung. Söder hatte die Absage an die Startbahn ja damit begründet, dass es sie bei der Entwicklung des Flugverkehrs nicht brauche.