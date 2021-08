Fremdwährung: Hier könnt Ihr sie spenden

Ging es im Urlaub nach Kroatien oder ein anderes Land, in dem es nicht den Euro gibt? Und habt ihr jetzt noch ein bisschen Geld in der Fremdwährung übrig? Dann spendet das Geld einfach und tut etwas gutes. Diese Organisationen nehmen gerne Fremdwährungen an

Hier könnt ihr eure Fremdwährungen spenden.

Welthungerhilfe

Per Post:

Welthungerhilfe

z. Hd. Iris Aulenbach

Friedrich-Ebert-Str.1

53173 Bonn

Der Erlös der Aktion kommt Projekten der Welthungerhilfe in 36 verschiedenen Ländern zugute.

Alle Infos hier

Caritas

Direktabgabe:

Pater-Rupert-Mayer-Haus der Caritas vorbei, in der Hirtenstr. 4, in München, direkt am Hauptbahnhof. Montag bis Donnerstag 09:00-15:00 Uhr, Freitag 09:00 -14:00 Uhr.

Per Post:

Caritasverband München und Freising e.V.

Spenderbetreuung

Hirtenstr. 4

80335 München

Alle Infos hier