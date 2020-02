fresch hat jetzt das Siegel „Premium-Sauna“

Große Freude hier im Freisinger fresch. Der Deutsche Sauna-Bund hat das Freizeitbad jetzt mit dem Qualitätssiegel „SaunaPremium“ mit fünf Sternen ausgezeichnet. Dafür wurde in der Sauna die Bereiche Service, Sauberkeit, Wellness- und Massageangebote und Vielfältigkeit bewertet. Aktuell gibt es in Bayern nur 19 premium-zertifizierte Saunen. Das fresch sei auf dem richtigen Weg, zum „Gesundheitsparadies“ zu werden, heißt es. Und die Zahl der Saunagäste steigt stetig an. Im Januar waren es über 5.000.