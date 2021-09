Fridays for Future demonstrieren für mehr Klimaschutz

„Kein Grad weiter!“ Unter diesem Motto demonstrieren heute weltweit die Mitglieder der Klimaschutzorganisation „Fridays for Future“.Damit wollen die jungen Aktivisten zwei Tage vor der Bundestagswahl nochmal auf das Thema Klima als Herausforderung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte aufmerksammachen. Klimagerechtigkeit sei ein wahlentscheidendes Thema, so „Fridays for Future“.

Auch in Oberbayern gibt es zahlreiche Proteste. So werden bei der Demo am Königsplatz in München heute Mittag ab 12 Uhr rund fünftausend Teilnehmer erwartet. Auch in Fürstenfeldbruck wird zum Klimastreik aufgerufen. Dort ist deshalb ab heute Nachmittag halb vier die B2 zwischen der Oskar-von-Miller-Straße und der Amperbrücke gesperrt. Es gibt aber eine Umleitung.

Proteste gibt es auch in Dachau auf der Ludwig-Thoma-Wiese, in Gauting am Bahnhof, in Tutzing vor dem Rathaus, am Freisinger Marienplatz, in Moosburg am Viehmarktplatz und in Dorfen am Friedhofsparkplatz.