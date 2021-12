Friedenslicht aus Bethlehem kommt nach Kirchseeon

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit entzündet in Bethlehem in der Geburtsgrotte von Jesus Christus ein Kind ein Licht. Das steht für den Frieden in der Weihnachtszeit. Von Bethlehem wird das sogenannte Friedenslicht per Flugzeug nach Wien gebracht und von dort von Pfadfindern in ganz Deutschland verteilt. Auch die Georgspfadfinder hier aus Kirchseeon haben in diesem Jahr wieder das Licht in den Landkreis Ebersberg gebracht. Ab heute steht eine Laterne am Rückeingang des Rathauses, an der sich alle Bürger mit einer eigenen Laterne oder Kerze das Friedenslicht nach Hause holen können.