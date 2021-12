Es ist eine schöne Weihnachtstradition und sie steht für Frieden auf der ganzen Welt. Jedes Jahr vor Weihnachten wird in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem ein Licht entzündet, das dann von Pfadfindern in ganz Europa verteilt wird. Und am Sonntag, am dritten Advent schafft es das Friedenslicht auch hier nach Moosburg. Die Pfadfinder holen es in München ab, am Abend wird dann die Ankunft im Kastulusmünster gefeiert. Damit ist auch Moosburg ein kleiner Teil des großen Friedensnetzes aus Lichtern.