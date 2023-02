Frust bei Erdbebenhelfern aus Oberbayern

Erst riesige Hilfsbereitschaft hier in Oberbayern nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien. Jetzt Frust und Ärger über die türkische Regierung bei den Helfern: Die Moosburger Hilfsorganisation Navis hat ihren Einsatz abgebrochen. Sie wurden nicht in die am stärksten betroffenen Gebiete vorgelassen. Dort, wo sie hindurften, war schon genug Hilfe vor Ort. Ernüchterung auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Gräfelfing im Würmtal. Hier wurden fast 150 Kisten Hilfsgüter gesammelt. Mehr als die Hälfte davon landet jetzt aber bei oberbayerischen Hilfsorganisationen. Der Grund: Das türkische Konsulat verlangt, dass nur Neuware inklusive Kaufbeleg ins Land gebracht werden darf.