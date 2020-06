FSFF 2020 als Special-Edition

“Film ab” heißt es trotz Corona auch in diesem Jahr wieder hier im Kreis: Das 14. Fünf Seen Filmfestival findet als SPECIAL EDITION vom 26. August bis 09. September statt. Die Filme werden auch „live“ in den Kinos gezeigt – denn eine Online-Version wie bei anderen Festivals könne bestenfalls eine Ergänzung darstellen, aber kein Festival ersetzen, heißt es vom Veranstalter. An den 15 Tagen werden insgesamt 70 Filme gezeigt – teils auch mehrmals, weil weniger Besucher als sonst in die Kinos dürfen. Außerdem wird das Festival wegen Corona auch stärker ins Freie verlegt. Gastland des diesjährigen Fünf Seen Filmfestivals ist übrigens die Ukraine.