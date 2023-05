Führerscheinpflicht für Motorboote auf dem Starnberger See gefordert

Wenn das Wetter wieder richtig schön wird, wird’s wieder voll auf dem Starnberger See. Der Landkreis Starnberg will jetzt das Freizeitchaos in den Griff bekommen. Landrat Stefan Frey fordert von Bayerns Verkehrsminister Bernreiter unter anderem eine Führerscheinpflicht für alle Motorboote, auch mit Elektromotor. Hintergrund ist der tödliche Unfall vom vergangenen Sommer. Da war ein Schwimmer weit draußen auf dem See von einem Motorboot überfahren worden. Der Bootsführer ist allerdings kürzlich vor Gericht entlastet worden.