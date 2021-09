Fünfseenland: MVV will Busnetz in der Region massiv ausbauen

Gute Nachrichten für alle Öffi-Nutzer in der Region. Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund MVV will sein Busnetz weiter ausbauen. Vor allem bisher wenig versorgte Gebiete sollen damit erreicht werden, hat der MVV-Chef Bernd Rosenbusch im Münchner Merkur gesagt. Eine Idee: Ringbuslinien um den Starnberger und den Ammersee. Vor allem der Ammersee ist vom MVV nur wenig erschlossen, hier sollen mehr Verbindungen rund um den See geschaffen werden. Auch eine Idee des MVV-Chefs: Ein Schnellbus zwischen Landsberg und dem Allgäu über Schongau. Weil die Einführung des Personenverkehrs auf der Fuchstalbahn noch auf sich warten lässt, könnte das eine schnelle Lösung sein. Bislang sind das aber alles nur Ideen, konkrete Pläne gibt es noch nicht.