Fürstenfeldbruck: 100 Jahre alter Baum muss umziehen

Bauprojekte und Naturschutz – die zwei haben sich normalerweise gar nicht gern. Dass man aber auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, das zeigt jetzt eine Tiefgarage hier in Fürstenfeldbruck. Zugegeben, es braucht eine ziemlich große Klappe, schließlich geht es um eine einhundert Jahre alte Eiche. 18 Meter hoch und so schwer wie 25 Elefanten. Und retten will sie ausnahmsweise kein Naturschutzgesetz, sondern die Baufirma selbst. Der Aufwand ist, wie die Eiche, gigantisch: Schon seit dem Frühjahr hat eine Spezialfirma vorsichtig die Wurzeln ausgegraben. Im Dezember soll es dann so weit sein: Dann rückt ein riesiger Kran an und versetzt die Eiche um einige Hundert Meter.