Die diversen Lockdowns haben bei den Unternehmen in der Region zu Einnahmeausfällen und vor allem bei Selbstständigen zu Existenzängsten geführt. Der Staat greift den Betrieben hier mit seinem Corona-Hilfsprogramm unter die Armen. Allein im Landkreis Fürstenfeldbruck haben 3400 Unternehmen Corona-Hilfen beantragt. Fast die Hälfte davon sind Gastronomen. Insgesamt sind so seit Juli 2020 67 Millionen Euro in den Landkreis geflossen, teilt die Industrie und Handelskammer mit.