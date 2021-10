Fürstenfeldbruck: ADAC checkt kostenlos Autos durch

Es wird wieder früher dunkel, Laub liegt auf der Straße, es wird neblig oder regnerisch: Im Herbst ist Hoch-Zeit für Unfälle und deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass das Auto auch so funktioniert, wie es soll. Das überprüft ab morgen kostenlos der ADAC. Morgen und übermorgen steht der Prüf-Lkw hier am Veranstaltungsforum in Fürstenfeld. Bremsen, Stoßdämpfer, Reifen und Unterboden werden schnell und umfassend durchgecheckt. Das Angebot ist auch für Nicht-ADAC-Mitglieder kostenlos. An beiden Tagen stehen die Prüfer jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr bereit.