Fürstenfeldbruck: Ärzte beantworten Fragen zur Coron-Impfung

Die Impfquote steigt, auch hier im Impfzentrum in Fürstenfeldbruck lassen sich immer mehr Menschen impfen. Aber es reicht noch nicht, sagen die Ärzte. Ihnen fällt auf: Viele Menschen haben medizinische Fragen zur Impfung, und die sollen ihnen beantwortet werden: Noch bis morgen können Interessierte eine Mail mit ihren Fragen zur Impfung an das Landratsamt schreiben. Ärzteteams beantworten die dann in Form von Videos. Eine wichtige Aktion findet auch der Leiter des Impfzentrums, Dr. Matthias Skrypczak: „Wir wollen nicht nur wissenschaftlich sprechen, wir wollen den Leuten auf Augenhöhe und in einem klassischen Arztgespräch die Sorgen nehmen, die Nöte nehmen. Wir versuchen dadurch eine Lücke zu schließen.“

Noch bis morgen kann man seine Fragen (anonym oder namentlich) an medFragenImpfung@lra-ffb.de schicken, ab Mitte Dezember sind die Videos dann auf der Homepage des Landratsamtes abrufbar.