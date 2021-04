Fürstenfeldbruck: Anmeldung zur Juniorwahl läuft

Es ist das Superwahljahr, das heuer in der Bundestagswahl gipfelt. Aber klar – nur Erwachsene wählen. Trotzdem sollen bereits Schüler ab der 7. Klasse hautnah erleben, wie es ist an einer Wahl teilzunehmen. Dafür gibt es die Juniorwahl, zu der die Bundestagsabgeordnete Staffler aus Fürstenfeldbruck aufruft. Die Kinder nicht nur wählen, sondern die ganze Organisation einer eigenen Bundestagswahl übernehmen. So würden sie hautnah mitbekommen wie eine Demokratie funktioniert, so Staffler. Wer Lust hat als Klasse oder sogar Schule mitzumachen, kann sich jetzt anmelden. Einen Link findet Ihr hier.