Fürstenfeldbruck: Aus „Juzolino“ wird „Zuhausolino“

„Aus Juzolino wird Zuhausolino“ – das Jugendzentrum West in Fürstenfeldbruck bietet normal immer tolle kreative Angebote für Kinder und Jugendliche unter dem Name Juzolino an. Und das macht es nun einfach online. Jeden Donnerstag findet ihr absofort ein neue Bastelanleitung auf der Homepage der Stadt. Eben „Zuhausolino“. Um die Bastelmateralien müsst ihr euch keine Sorgen machen, denn die hat man entweder eh schon daheim oder ihr bekommt sie ganz einfach – zum Beispiel in Drogeriemärkten. Per E-Mail können die Kids dann Bilder der selbst gebastelten Werke an das Team des Jugendzentrums (juzwest@fuerstenfeldbruck.de) schicken. Alle Infos findet ihr auf www.jugendportal-ffb.de und www.fuerstenfeldbruck.de