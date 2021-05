Ab Donnerstag wird es wieder voll werden auf dem Volksfestplatz in Fürstenfeldbruck. Denn das Autokino geht in die zweite Runde. Freuen darf man sich also auf bekannte Filme wie Neues aus der Welt, Wiederholungen vom Vorjahr wie Tenet und auch Klassiker wie Grease. Und auch ein Konzert soll es wieder geben, die Band steht bisher aber noch nicht fest.