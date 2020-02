Fürstenfeldbruck: Bargeldloses Parken ab März möglich

Das Parkticket ist eine der letzten Sachen, die wir eigentlich ausschließlich bar bezahlen. Hier in Fürstenfeldbruck wird das jetzt aber anders. Die Stadt wird sich ab März dem digitalen Parksystem „Park Now“ anschließen. Dann könnt Ihr ganz bequem per App bezahlen. Auch ein Parkticket braucht es dann nicht mehr. Denn die Mitarbeiter der Parküberwachung können ebenfalls auf der App sehen, welche Autofahrer fürs Parken bezahlt haben. Bezahlt wird auf der App immer am Monatsende – entweder über Karte oder Paypal.