Fürstenfeldbruck: Bei Knopfdruck Gold

Es gibt ja einige Automaten hier in Fürstenfeldbruck. Für Kaugummi, Zigaretten oder fürs Parken. Aber hier in der Volksbank findet man seit Neuestem neben den Geldautomaten auch einen Goldautomaten. Per Tastendruck gibts reinstes Edelmetall, zahlbar in Bar oder mit Karte. Ein schnelles Geschenk oder eine kurzfristige Investition in den Rohstoffmarkt, das geht jetzt hier rund um die Uhr. Die Kosten richten sich dabei nach Größe des Barrens und dem Goldpreis. Eine Unze, also etwas mehr als 28 Gramm, gibts je nach Kurs für etwas mehr als 1.500 Euro.