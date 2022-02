Fürstenfeldbruck bekommt die Eishalle: Budget im Haushaltsentwurf eingeplant

Fürstenfeldbruck bekommt eine Eishalle. Nach vielen Jahren Tauziehen ist das Projekt in den Haushaltsentwurf für dieses Jahr aufgenommen worden. Schon in diesem Jahr soll mit den Planungen begonnen werden. Damit sich das Projekt Eishalle rechnet, müssen aber einige andere Vorhaben hintenanstehen: So verschiebt sich der Ausbau der Schöngeisinger Straße, das Projekt Volksfestplatz und auch die Tiefgarage unter dem Viehmarktplatz wird vorerst gestrichen. In drei Jahren soll die Eislaufhalle geplant fertig sein, ein Teil der Finanzierung ist aber auch weiterhin noch nicht gesichert.