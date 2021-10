Fürstenfeldbruck: Eisstadion öffnet wieder

Morgen ist es wieder so weit: Dann hört man auch hier im Eisstadion in der Amperoase in Fürstenfeldbruck die Kufen wieder übers Eis kratzen. Ob es mit dem Start klappt, war aber lange nicht klar. Der warme Föhnwind hat es den Eismachern hier schwergemacht. Aber jetzt ist es wieder abgekühlt und die Schlittschuhläufer können kommen. Kinder und Jugendliche können sich direkt zum Start besonders freuen: Traditionell haben sie nämlich morgen freien Eintritt.

Öffnungszeiten des Eisstadions:

Montag bis Sonntag: 14 bis 16 Uhr; zusätzliche Öffnungszeiten gibt es am Samstag von 19:45 bis 21:45 Uhr und am Sonntag von 9:00 bis 11 Uhr.

Der Eintrittspreis für Erwachsene liegt bei 4,20 Euro, für Kinder (6 bis 15 Jahre) bei 2,40 Euro und für Kinder unter 6 Jahre ist der Eintritt frei.

Die erste Eisdisco startet am 4. Dezember 2021 in der Zeit von 18:30 bis 21:30 Uhr. Hier belaufen sich die Eintrittspreise auf 7 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahre.