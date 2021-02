Fürstenfeldbruck: Fotowettbewerb Brucker Buidl

Fürstenfeldbruck von seinen schönsten Seiten zeigen – das schafft der Fotowettbewerb „Brucker Buidl“ seit genau zehn Jahren. Und heuer mit Sicherheit auch. Unter dem Motto „Jugend in FFB“ können alle Fotografen hier in Fürstenfeldbruck ihr Bild einreichen – einzige Voraussetzungen: Es muss die Jugend in Aktion zeigen und einen klaren Bezug zur Region haben. Der Gewinner kann sich dann über ein Preisgeld von 500 Euro freuen, aber auch die anderen Treppchenplätze gehen nicht leer aus. Einsendeschluss ist der 15. März.

Alle Infos findet Ihr hier.