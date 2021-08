Heute vor genau 76 Jahren haben die USA die erste Atombombe auf Hiroshima abgeworfen. In Fürstenfeldbruck wollen daher Menschen heute an die Opfer gedenken. Das Sozialforum Amper, der Verein Eine-Welt-Zentrum und die Gruppe „Fürstenfeldbruck ist bunt – nicht braun“ versammeln sich um 19 Uhr am Hauptplatz. Das Motto ist „Nie wieder“.