Fürstenfeldbruck: Gesellschaftsspiele beim Landratsamt ausleihen

Die Weihnachtsferien sind heuer länger als in den vergangenen Jahren. Eine gute Zeit also, um mal wieder ein paar Gesellschaftsspiele auf den Tisch zu legen. Wer aber keine Spiele kaufen, sondern lieber ausleihen möchte, kann das beim Brucker Landratsamt machen. Über 100 neue Spiele warten dort auf Kinder und Erwachsene – wer welche haben möchte, kann sich einfach per Mail oder Telefon beim Landratsamt melden und sie bestellen. Von morgen bis Donnerstag können die Spiele dann an einem vereinbarten Termin abgeholt werden. Hier erfahrt Ihr welche Spiele zur Auswahl stehen.