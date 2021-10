Fürstenfeldbruck: Größte Kirchweih im Landkreis findet wieder statt

Zünftige Musik, süffiges Bier und traditionelle Fahrgeschäfte. Es ist wieder Kirchweih hier in Fürstenfeld. Die größte Kirta im Landkreis findet diesen Sonntag schon zum 13. Mal statt. Für die Spaßbegeisterten gibts die König-Ludwig-Schiffschaukel, ein nostalgisches Kinderkarussell und Ponyreiten. Daneben gibt es den Markt mit maßgeschneiderten Trachten, Silberschmuck, Webkunst und Korbwaren. Die traditionellen Handwerker lassen sich dabei auch gerne über die Schulter schauen. Die Kirta findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Klosterareal am Veranstaltungsforum Fürstenfeld statt.