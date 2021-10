Fürstenfeldbruck: Großer Aufmarsch zu Ehren des heiligen Leonhard

Anno 1743 wurden die Brucker Bürger von einer Viehseuche heimgesucht. In ihrer Not haben sie zum heiligen Sankt Leonhard, dem Schutzpatron der Tiere gebetet und ihm zu Ehren eine Pferdesegnung abgehalten. Der Brauch hat sich bis heute gehalten und an diesem Samstag findet sie wieder statt, die Brucker Leonhardifahrt. Festlich geschmückte Pferde mit Truhen- und Motivwagen ziehen durch die Innenstadt. Eine 3G-Regel gibt es nicht, die Zuschauer sollen aber möglichst einen Sicherheitsabstand einhalten. Los gehts am Samstag um halb zwei vor der Leonhardikirche.