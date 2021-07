Weil das Impfen „ToGo“, also ohne Termin in Fürstenfeldbruck so gut angenommen wird, geht das bayerische Rote Kreuz dort noch einen Schritt weiter. Erst einmal nur morgen gibt es das „Impfen für Nachtschwärmer und Spätschichtler“. Bis 23 Uhr kann man sich dann ohne Termin beim Impfzentrum im alten Aldi an der Industriestraße impfen lassen.