Fürstenfeldbruck: „Interkulturelle Tage“ beginnen im Landkreis

Unterschiede sollen nicht trennen. „Zusammen leben – zusammen wachsen“ ist das Motto der interkulturellen Tage hier im Landkreis. Die starten heute und bieten eine Woche lang ein buntes Programm in Fürstenfeldbruck und Germering. Zum einander Kennenlernen gibt es am Samstag zum Beispiel einen Spielenachmittag in Germering. Dabei kann man Spiele aus verschiedenen Kulturen ausprobieren. Die interkulturelle Woche soll für eine offene Gesellschaft werben, in der Menschenrechte geachtet werden. Schon im kommenden Frühjahr soll sie das nächste Mal stattfinden und immer weiter ausgebaut werden.

Weitere Infos bekommt ihr auf den Seiten der Stadt Germering und des Brucker Forums.