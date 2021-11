Ein Gaskocher, der in einer Wohnung betrieben wurde, hat in der Nacht auf Sonntag zu einem Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst in Fürstenfeldbruck geführt. Bei der Rettungsdienstbesatzung hatte der Kohlenmonoxid-Warnmelder angeschlagen, was ihnen und den Hausbewohnern wohl das Leben gerettet hat. Ein zweijähriges Mädchen war bewusstlos geworden. Sie, ihre Mutter und noch ein Kleinkind wurden ins Krankenhaus gebracht.