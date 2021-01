Ganz schwierige Situation aktuell für viele Eltern – sie müssen ihre Kinder für die Kita oder Krippe anmelden. Und das ohne einmal in den Einrichtungen vorbeischauen zu können. Auch in Fürstenfeldbruck geht das wegen der Corona-Situation aktuell nicht. Die Kitas der Stadt bieten aber zumindest an per Mail oder Telefon Fragen zu beantworten und alles zu erläutern. Viel mehr gehe aktuell zwar auch nicht – aber immerhin.