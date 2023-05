Dramatische Situation in Fürstenfeldbruck. Am Montagnachmittag bemerken Passanten plötzlich ein Kleinkind, das in einem offenen Fenster im dritten Stock steht. Geistesgegenwärtig legen sie den Boden mit Matratzen aus. Ein Passat tritt die Wohnungstür ein. Laut Polizei hat die Mutter geschlafen und die gefährliche Situation nicht bemerkt. Der zweijährige Junge ist unverletzt geblieben.