In Fürstenfeldbruck stehen ab heute drei Klimaaktivisten vor Gericht. Sie hatten sich vor eineinhalb Jahren während der Automesse IAA von einer Brücke über der A96 abgeseilt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Nötigung in 1296 Fällen vor. So viele Autofahrer standen im dadurch entstandenen Stau.