Fürstenfeldbruck: Landratsamt verlängert Ausleihtaschen-Aktion

Wann, wenn nicht jetzt, ist die beste Gelegenheit für Brett- und Gesellschaftsspiele aller Art? Das denkt sich auch der Spieleverleih im Landratsamt in Fürstenfeldbruck. Deshalb hat er die Ausleihtaschen-Aktion jetzt einfach verlängert. Das Prinzip ist ganz einfach – man ruft beim Verleih an und gibt Anzahl und Alter der Kinder an. Der Spieleverleih stellt dann eine Tasche mit verschiedenen Spielen zusammen, die man beim Landratsamt abholen kann. Natürlich kann man auch Wünsche äußern aber es gibt immer ein paar Überraschungen. Wer also Lust auf ein paar schöne Spieleabende hat kann sich unter folgenden Kontaktdaten meldetn:

08141 519-585

spieleverleih@lra-ffb.de